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13:45, 11 ноября 2018 284
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Американские ученые рассказали об опасности Instagram для здоровья

Американские ученые рассказали об опасности Instagram для здоровья

Фото: Pixabay.com

Американские ученые рассказали об опасности Instagram для здоровья. Они пришли к выводу, что частое использование соцсетей повышает чувство одиночества и провоцирует развитие депрессии. Об этом со ссылкой на научный журнал «Journal of Social and Clinical Psychology» пишет «Российская газета».

Специалисты разделили участников эксперимента разделили на две группы. Представители первой находились онлайн привычное для них количество времени, второй — сидели в соцсетях не более десяти минут в день в течение трех недель.

Состояние людей определялось семью показателями — социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие.

Ученые выяснили, что одиночество и депрессия напрямую зависят от времени, потраченного на соцсети.

По словам руководителя группы исследователей Мелиссы Хант, если человек наблюдает за другими людьми в сети, ему кажется, что все стальные живут лучше него.


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