Американские ученые рассказали об опасности Instagram для здоровья. Они пришли к выводу, что частое использование соцсетей повышает чувство одиночества и провоцирует развитие депрессии. Об этом со ссылкой на научный журнал «Journal of Social and Clinical Psychology» пишет «
Специалисты разделили участников эксперимента разделили на две группы. Представители первой находились онлайн привычное для них количество времени, второй — сидели в соцсетях не более десяти минут в день в течение трех недель.
Состояние людей определялось семью показателями — социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие.
Ученые выяснили, что одиночество и депрессия напрямую зависят от времени, потраченного на соцсети.
По словам руководителя группы исследователей Мелиссы Хант, если человек наблюдает за другими людьми в сети, ему кажется, что все стальные живут лучше него.