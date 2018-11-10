Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:01, 10 ноября 2018 948
 0    0

В училище ВДВ наградили десантников

В училище ВДВ наградили десантников

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 10 ноября, к 100-летию РВВДКУ замминистра обороны Юрий Садовенко, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов и начальник училища Алексей Рагозин наградили отличившихся десантников медалями за выслугу и присвоили им внеочередные и очередные воинские звания.

На плацу провели военный парад. Его гостями стали высокопоставленные военные, представители региональной власти и местного самоуправления, выпускники разных лет из России и зарубежья, ветераны ВДВ, а также горожане.

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко отметил, что училище подготовило «десятки тысяч высококлассных офицеров, блестящих командиров, которые внесли неоценимый вклад в обороноспособность страны». «Через несколько дней училище отметит свое столетие. Весь личный состав серьезно и упорно готовился к этому празднику. Это и лыжный переход в семь тысяч километров, и экспедиция в районы крайнего Севера, и водружение флагов ВДВ и училища на Эверест. Все это сделали десантники, благодаря своей силе и стойкости», — отметил генерал-полковник.

Также военных поздравил замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков. Офицер обратился к преподавателям и курсантам и призвал их «продолжать славу воинов-десантников». В свою очередь, генерал-полковник, советский и российский разведчик, сын Василия Маргелова Виталий пожелал училищу и дальше процветать, а также отметил «десантную удаль курсантов» и вручил музею ВДВ парадный китель отца с наградами.

Губернатор Николай Любимов обратил внимание на то, что для тысяч современных подростков воин-десантник служит образцом настоящего мужчины. «Сегодня в развитие училища вкладываются значительные средства, укрепляется материальная база, увеличивается набор в вуз. Глядя на вас, молодежь воспитывается на примерах любви к Родине, которыми так богата история училища. История героизма и твердости характера, которая учит юношей и девушек, формирует характер, создает нравственный стержень», — заявил Любимов.

Для гостей выступил военный оркестр, отдельная рота почетного караула РГВВДКУ. Военнослужащие показали зрителям навыки владения рукопашным боем и прохождение полосы препятствий.

Напомним, в честь 100-летия в училище освятили часовню и открыли памятник Василию Маргелову и бюст Валерия Асапова.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:01, 10 ноября 2018
В училище ВДВ наградили десантников
15:59, 10 ноября 2018
В училище ВДВ открыли памятник Маргелову 1
15:19, 10 ноября 2018
100-летие училища ВДВ начали отмечать с освящения часовни
11:13, 10 ноября 2018
Верховный суд оставил без изменений приговор в отношении пятерых серийных убийц из Рязани
9:48, 10 ноября 2018
В День сотрудников органов внутренних дел Любимов поблагодарил ветеранов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

«Мармакс» стремится создать современный облик малого центра города, при этом тонко вписывает свои жилые комплексы в историческую застройку квартала.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 28 647
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
19:50, 7 ноября 2018 27 154
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 24 581
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 663
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 22 072
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 6
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум