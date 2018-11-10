В училище ВДВ наградили десантников

В субботу, 10 ноября, к 100-летию РВВДКУ замминистра обороны Юрий Садовенко, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов и начальник училища Алексей Рагозин наградили отличившихся десантников медалями за выслугу и присвоили им внеочередные и очередные воинские звания.

На плацу провели военный парад. Его гостями стали высокопоставленные военные, представители региональной власти и местного самоуправления, выпускники разных лет из России и зарубежья, ветераны ВДВ, а также горожане.

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко отметил, что училище подготовило «десятки тысяч высококлассных офицеров, блестящих командиров, которые внесли неоценимый вклад в обороноспособность страны». «Через несколько дней училище отметит свое столетие. Весь личный состав серьезно и упорно готовился к этому празднику. Это и лыжный переход в семь тысяч километров, и экспедиция в районы крайнего Севера, и водружение флагов ВДВ и училища на Эверест. Все это сделали десантники, благодаря своей силе и стойкости», — отметил генерал-полковник.

Также военных поздравил замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков. Офицер обратился к преподавателям и курсантам и призвал их «продолжать славу воинов-десантников». В свою очередь, генерал-полковник, советский и российский разведчик, сын Василия Маргелова Виталий пожелал училищу и дальше процветать, а также отметил «десантную удаль курсантов» и вручил музею ВДВ парадный китель отца с наградами.

Губернатор Николай Любимов обратил внимание на то, что для тысяч современных подростков воин-десантник служит образцом настоящего мужчины. «Сегодня в развитие училища вкладываются значительные средства, укрепляется материальная база, увеличивается набор в вуз. Глядя на вас, молодежь воспитывается на примерах любви к Родине, которыми так богата история училища. История героизма и твердости характера, которая учит юношей и девушек, формирует характер, создает нравственный стержень», — заявил Любимов.

Для гостей выступил военный оркестр, отдельная рота почетного караула РГВВДКУ. Военнослужащие показали зрителям навыки владения рукопашным боем и прохождение полосы препятствий.