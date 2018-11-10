Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:13, 10 ноября 2018 301
 0    0

В Рыбновском районе сгорела легковушка

В Рыбновском районе сгорела легковушка

Фото: Pixabay.com

В субботу, 10 ноября, в деревне Войнюково Рыбновского района сгорела легковая машина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарным позвонили в 16:14. На место выезжал один расчет.

Пострадавших нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:13, 10 ноября 2018
В Рыбновском районе сгорела легковушка
18:20, 10 ноября 2018
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу
17:01, 10 ноября 2018
В училище ВДВ наградили десантников
15:59, 10 ноября 2018
В училище ВДВ открыли памятник Маргелову 1
15:19, 10 ноября 2018
100-летие училища ВДВ начали отмечать с освящения часовни 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

Стены из стекла как новая архитектура от «Мармакс»

«Мармакс» стремится создать современный облик малого центра города, при этом тонко вписывает свои жилые комплексы в историческую застройку квартала.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:31, 8 ноября 2018 29 725
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына
19:50, 7 ноября 2018 27 243
В Москве жестоко убили женщину с 12-летним сыном 1
18:39, 3 ноября 2018 24 605
В Рязанской области загорелся газопровод 1
18:11, 3 ноября 2018 22 671
В Египте потерпел крушение новый истребитель МиГ-29М
17:48, 3 ноября 2018 22 088
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин 6
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум