В Рязанском районе ликвидировали две незаконные свалки. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.
Свалка из бытовых отходов находилась на лесной тропе недалеко от садового товарищества «Троллейбус», расположенного в поселке Мурмино Рязанской области.
В мае 2017 года администрация района сообщила, что на уборку свалок выделено 300 000 рублей, а о результатах работы «будет доложено позже». В сентябре того же года свалка на тропе возле садово-огороднического товарищества осталась в прежнем объеме.
В декабре администрация района сообщила о том, что свалку ликвидируют в 2018 году. В начале ноября этого года власти отчитались в полной ликвидации несанкционированной свалки и предоставили фото-подтверждение.
В лесополосе недалеко от поселка Зеленово, бытовой и строительный мусор скапливался в овраге. В декабре 2017 года администрация Рязанского района сообщила о частичной ликвидации свалки, а в начале ноября 2018 года власти отчитались о полной ликвидации, также приложив фото-подтверждение.