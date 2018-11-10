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12:52, 10 ноября 2018 173
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В Рязанском районе ликвидировали две незаконные свалки

В Рязанском районе ликвидировали две незаконные свалки

В Рязанском районе ликвидировали две незаконные свалки. Об этом сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Свалка из бытовых отходов находилась на лесной тропе недалеко от садового товарищества «Троллейбус», расположенного в поселке Мурмино Рязанской области.

В мае 2017 года администрация района сообщила, что на уборку свалок выделено 300 000 рублей, а о результатах работы «будет доложено позже». В сентябре того же года свалка на тропе возле садово-огороднического товарищества осталась в прежнем объеме.

В декабре администрация района сообщила о том, что свалку ликвидируют в 2018 году. В начале ноября этого года власти отчитались в полной ликвидации несанкционированной свалки и предоставили фото-подтверждение.

В лесополосе недалеко от поселка Зеленово, бытовой и строительный мусор скапливался в овраге. В декабре 2017 года администрация Рязанского района сообщила о частичной ликвидации свалки, а в начале ноября 2018 года власти отчитались о полной ликвидации, также приложив фото-подтверждение.


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