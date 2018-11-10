В Подмосковье в квартире нашли тела семьи из четырех человек

В подмосковной Элнктростали в квартире нашли тела четырех человек. По версии следователей, семья насмерть отравилась грибами, передает
В квартире одного из домов на улице Победы нашли мертвыми супругов и их детей 2009 и 2016 годов рождения. Видимых следов насильственной смерти нет.
Сотрудники газовой службы не выявили утечки газа.
«Отравление грибами — одна из версий гибели семьи в подмосковной Электростали. В ходе осмотра места происшествия изъяты продукты», — уточнили в следкоме.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.