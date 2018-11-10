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21:50, 10 ноября 2018 631
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В Подмосковье в квартире нашли тела семьи из четырех человек

В Подмосковье в квартире нашли тела семьи из четырех человек

В подмосковной Элнктростали в квартире нашли тела четырех человек. По версии следователей, семья насмерть отравилась грибами, передает ТАСС.

В квартире одного из домов на улице Победы нашли мертвыми супругов и их детей 2009 и 2016 годов рождения. Видимых следов насильственной смерти нет.

Сотрудники газовой службы не выявили утечки газа.

«Отравление грибами — одна из версий гибели семьи в подмосковной Электростали. В ходе осмотра места происшествия изъяты продукты», — уточнили в следкоме.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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