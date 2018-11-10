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13:42, 10 ноября 2018 571
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В Касимове столкнулись две иномарки

В Касимове столкнулись две иномарки

В Касимове столкнулись две иномарки. Фотографии опубликовали в группе «Автоклуб города Касимов» «ВКонтакте».

ДТП произошло в субботу, 10 ноября. На перекрестке столкнулись автомобили Volkswagen и Chevrolet,

Официальной информации об аварии пока нет.


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Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

Бросок в будущее. В «Светлом» строят не только качественное жилье, но и крепкую хоккейную команду

О том, как можно объединить большой коллектив, побеседуем с соучредителем строительного союза.

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