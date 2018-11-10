В День сотрудников органов внутренних дел Любимов поблагодарил ветеранов

В День сотрудников органов внутренних дел Николай Любимов поблагодарил ветеранов. Поздравление губернатора опубликовали на
По словам главы региона, на органы внутренних дел возложен целый комплекс важнейших задач по защите прав и законных интересов граждан, общественной безопасности, повышению эффективности борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, наведению порядка на дорогах и многие другие.
«Сотрудники УМВД региона с честью выполняют служебный долг, проявляя при этом мужество и максимальную самоотдачу. Убежден, что и в дальнейшем высокопрофессиональная работа УМВД будет способствовать обеспечению правопорядка, сохранению политической стабильности в регионе, его успешному развитию», — сказал Любимов.
Особую благодарность он выразил ветеранам, «которые передают свой опыт и знания молодежи, учат ценить и сохранять лучшие традиции ведомства».
Любимов пожелал сотрудникам органов внутренних дел успехов в служении России и Рязанскому краю, а также здоровья, оптимизма и благополучия.