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9:48, 10 ноября 2018 131
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В День сотрудников органов внутренних дел Любимов поблагодарил ветеранов

В День сотрудников органов внутренних дел Любимов поблагодарил ветеранов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В День сотрудников органов внутренних дел Николай Любимов поблагодарил ветеранов. Поздравление губернатора опубликовали на сайте регионального правительства.

По словам главы региона, на органы внутренних дел возложен целый комплекс важнейших задач по защите прав и законных интересов граждан, общественной безопасности, повышению эффективности борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, наведению порядка на дорогах и многие другие.

«Сотрудники УМВД региона с честью выполняют служебный долг, проявляя при этом мужество и максимальную самоотдачу. Убежден, что и в дальнейшем высокопрофессиональная работа УМВД будет способствовать обеспечению правопорядка, сохранению политической стабильности в регионе, его успешному развитию», — сказал Любимов.

Особую благодарность он выразил ветеранам, «которые передают свой опыт и знания молодежи, учат ценить и сохранять лучшие традиции ведомства».

Любимов пожелал сотрудникам органов внутренних дел успехов в служении России и Рязанскому краю, а также здоровья, оптимизма и благополучия.


© RZN.info

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