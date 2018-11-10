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11:49, 10 ноября 2018 1 833
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Россияне признали фильм Юрия Быкова лучшим за последние 15 лет

Россияне признали фильм Юрия Быкова лучшим за последние 15 лет

Россияне признали фильм уроженца Рязанской области Юрия Быкова лучшим за последние 15 лет. Cайт «КиноПоиск» провел опрос среди читателей и определил лучшее российское кино.

Голосование, в котором поучаствовали более 79 тысяч человек, проходило с 29 октября по 6 ноября в нескольких номинациях.

Лучшим фильмом, изменившим отношение к российскому кино за последние 15 лет, стала картина «Дурак».

Юрий Быков также победил в номинации «Король говорит!». В ней россияне голосовали за режиссера, сделавшего самый большой вклад в российское кино за последние 15 лет.

Напомним, Юрий Быков родился в Новомичуринске Рязанской области.


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