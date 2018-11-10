Россияне признали фильм Юрия Быкова лучшим за последние 15 лет

Россияне признали фильм уроженца Рязанской области Юрия Быкова лучшим за последние 15 лет. Cайт «
Голосование, в котором поучаствовали более 79 тысяч человек, проходило с 29 октября по 6 ноября в нескольких номинациях.
Лучшим фильмом, изменившим отношение к российскому кино за последние 15 лет, стала картина «Дурак».
Юрий Быков также победил в номинации «Король говорит!». В ней россияне голосовали за режиссера, сделавшего самый большой вклад в российское кино за последние 15 лет.
Напомним, Юрий Быков родился в Новомичуринске Рязанской области.