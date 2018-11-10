Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу

Над прощадью Ленина в Рязани устроят авиашоу. Его запланировали на 17 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны.
Для горожан и туристов выступят группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил. Авиашоу организуют к 100-летию училища ВДВ и семидневной акции «Военная служба по контракту — твой выбор!», в рамках которой в Рязани появились два мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту, где можно подать заявление и пройти предварительный психологический отбор.
Напомним, к юбилею училища в субботу, 10 ноября,