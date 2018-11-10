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14:25, 10 ноября 2018 314
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Куда сходить в субботу вечером?

Куда сходить в субботу вечером?

В эту субботу, 10 ноября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

В торговом центре «М5 Молл» пройдет праздник «Ночь шопинга», посвященный его семилетию. На этот раз праздник пройдет в стиле диско, а центральными событиями станет выступление группы «На-На» в 18:00, с легендарными хитами «Фаина», «Упала шляпа» и многими другими. Также на празднике выступит артист лейбла «Black Star» певец и диджей Kan. Его выступление состоится в 22:00.

В клубе Svoboda состоится мини-фестиваль под названием «Reggae Core vs. Rap’N’Funk». Стилей, которые вынесены в название, на самом деле не существует, зато в этот вечер на одну сцену выйдут группы, каждая из которых представляет один из отдельных стилей: Ensharp, All Breeds, «Спуутник», «М.И.Р.». Начало после 19:00.

В клубе Old Fashion Bar выступит исполнитель, выступающий под псевдонимом «Горький». В стилистике инди-рок он поет о неразделенной любви, дружбе, взаимоотношении людей и проблемах молодого поколения. За три года творческой деятельности он сумел завоевать сердца публики. Начало концерта в 19:00.

В ДС «Олимпийский» состоится концерт Басты — одного из самых популярных хип-хоп исполнителей современности. Начиная с песни «Моя игра», ставшей отправной точкой в сольной карьере Басты, и до настоящего времени, когда мир увидел уже пятый альбом «Баста-5», артист уверенно держит марку одного из самых значительных фигур в современном российском шоу-бизнесе. На концерте зрители услышат лучшие треки разных времен. Начало в 20:00.


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