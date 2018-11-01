Закопал в огороде. Скопинца задержали за подозрение в убийстве собутыльника

Скопинца задержали за подозрение в убийстве собутыльника. Об этом пишет издательство «
Вечером 28 октября двое жителей Скопина распивали спиртное, находясь у одного из них дома.
По версии следователей, между ними произошел конфликт, в ходе которого 26-летний ранее судимый хозяин дома толкнул своего приятеля. Тот упал со стула, и мужчина нанес ему множественные удары ножкой стула по голове.
Пострадавший скончался на месте. После этого хозяин закопал тело в огороде.
«Через некоторое время он явился в пьяном угаре к своим родственникам и рассказал о совершенном преступлении», — говорится в сообщении. Родственники вызвали полицейских.
Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.