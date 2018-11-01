Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:49, 1 ноября 2018 200
 0    0

Закопал в огороде. Скопинца задержали за подозрение в убийстве собутыльника

Закопал в огороде. Скопинца задержали за подозрение в убийстве собутыльника

Фото: Издательство «Пресса»

Скопинца задержали за подозрение в убийстве собутыльника. Об этом пишет издательство «Пресса».

Вечером 28 октября двое жителей Скопина распивали спиртное, находясь у одного из них дома.

По версии следователей, между ними произошел конфликт, в ходе которого 26-летний ранее судимый хозяин дома толкнул своего приятеля. Тот упал со стула, и мужчина нанес ему множественные удары ножкой стула по голове.

Пострадавший скончался на месте. После этого хозяин закопал тело в огороде.

«Через некоторое время он явился в пьяном угаре к своим родственникам и рассказал о совершенном преступлении», — говорится в сообщении. Родственники вызвали полицейских.

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:49, 1 ноября 2018
Закопал в огороде. Скопинца задержали за подозрение в убийстве собутыльника
18:21, 1 ноября 2018
В праздники рязанские МФЦ изменят режим работы
17:34, 1 ноября 2018
Суд отклонил апелляцию директора «Детского питания»
17:20, 1 ноября 2018
Рязанец отсудил около 70 тысяч за упавшие на машину строительные леса
16:36, 1 ноября 2018
Лидер рязанских молодогвардейцев встретился с президентом Сирии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Самосознание малороссийского народа и автокефалия Украинской Церкви

Какая страшная трагедия самосознания. Но как она произошла?

Популярное
Комментируемое
Новое
7:55, 19 октября 2018 29 276
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
11:38, 26 октября 2018 25 431
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 840
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 556
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
10:03, 19 октября 2018 20 134
Погибшая под колесами на Шлаковом девушка переходила дорогу по «зебре». Подробности ДТП 6
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум