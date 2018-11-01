В Рязанской области определили границы прилегающих территорий зданий и земельных участков

В Рязанской области определили границы прилегающих территорий домов, зданий и земельных участков. Закон «О порядке определения правилами благоустройства территории муниципального образования границ прилегающих территорий», внесенный губернатором, депутаты приняли на заседании облдумы в среду, 31 октября.
В качестве прилегающей территории было определено расстояние не более 20 метров от границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Для индивидуального жилого дома — не более пяти метров, садовых домов, некапитальных строений либо земельных участков, на которых расположены такие объекты — не более пяти метров, иных земельных участков, зданий, строений, сооружений — не более 30 метров. В законе также прописано, что если прилегающая территория пересекается с дорогой общего пользования, то ее размер устанавливается до дороги.
«Изначально проект предполагал 15 метров для индивидуальных жилых домов. Тем не менее, изучив практику данного вопроса в других регионах, мы внесли поправку и сделали пять метров», — пояснил председатель комитета рязанской облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников.
По его словам, закон дает возможность муниципальным образованиям принять свои правила благоустройства, при которых они могут привлекать жителей для уборки территорий, прилегающих к их земельным участкам и домам.
«Муниципальные образования могут принять за основу и меньшее расстояние, но не больше. Также они могут разработать свои правила, где определяет виды работ», — заключил Просянников.