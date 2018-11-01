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11:29, 1 ноября 2018 1 551

В рязанском агроуниверситете наградили студенческие спецотряды

В рязанском агроуниверситете наградили студенческие спецотряды

Во вторник, 30 октября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева подвели итоги III трудового семестра.

Первый проректор Сергей Борычев отметил, что каждый трудовой семестр — это новые победы и рекордные цифры. «Это возможность получения дополнительной рабочей профессии и повышения профессионального уровня, хорошо оплачиваемый труд, эффективная форма прохождения производственной практики, незаменимый опыт работы в команде», — сказал он.

Борычев поздравил бойцов специализированных отрядов и поблагодарил их за «неоценимый вклад» в развитие экономики региона.

Зампред правительства области Виталий Артемов подчеркнул: «Вы работали и приносили пользу нашей стране и нашей любимой рязанской земле. Но прежде всего, работа в отряде принесла пользу для вас, поскольку вы смогли на практике посмотреть, в чем заключается ваша будущая профессия».

Он поблагодарил студентов от имени Николая Любимова, правительства и всех сельскохозпредприятий, а также вручил знак губернатора «За усердие» наиболее отличившимся бойцам: Михаилу Камышеву, Павлу Ефимову, Никите Поверникову (инженерный факультет), Ирине Белой и Евгении Рыдановой (факультет ветеринарной медицины и биотехнологии).

Отряды, добившиеся наилучших результатов в работе, наградили почетной грамотой министерства сельского хозяйства и продовольствия области и денежной премией.

За активное участие в подготовке сельскохозяйственной техники, уборку урожая, заготовку кормов и другие работы награды получили студенческие механизированные отряды:

  • «ОКА МОЛОКО» ОП №5 (командир Ефимов Павел) — 1 место;
  • «Авангарлд» (командир Филипкин Максим) — 2 место;
  • отряд имени Алексашина (командир Белашев Максим) — 3 место.

За добросовестный труд и высокие показатели по количеству обслуживаемого поголовья, надою молока, приросту молодняка грамоту и премию вручили животноводческим отрядам:

  • «Заветы Ильича» (командир Стадницкая Ирина) — 1 место;
  • «Ряжский Агроцентр» (командир городков Владислав) — 2 место;
  • «Шиловский» (командир Зверева Алина) — 3 место.

За добросовестное обслуживание животных, качество проведенных обработок скота и сохранность обслуживаемого поголовья наградили ветеринарные отряды:

  • «ОКА МОЛОКО» (командир Курятникова Анастасия) — 1 место;
  • «Ряжский Агроцентр» (командир Соннова Любовь) — 2 место;
  • «АПК «Русь» (командир Рыданова Евгения) — 3 место.

За добросовестный труд и высокие производственные показатели грамоты и премии вручили 10 наиболее активным членам студотрядов.

Кроме того, за развитие и совершенствование деятельности автодорожных студотрядов почетной грамотой минтанспорта наградили Николая Аникина, замдекана по производственным практикам автодорожного факультета.


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