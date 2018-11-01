В России упростят взыскание штрафов ГИБДД

Штрафы ГИБДД до трех тысяч рублей будут списывать в упрощенном порядке. Суммы будут автоматически взыскивать с банковских карт, пишет «
Взысканием в электронном режиме будет заниматься центральный аппарат федеральной службы судебных приставов. Уведомления о штрафах будут рассылать через информационные системы государственных и муниципальных услуг.
В банки направят запросы о счетах должника и наличии денег на них. Если в системе не найдут сведений об оплате штрафа, то с должника автоматически спишется требуемая сумма.
После того, как дело попадет к приставам, водителю необходимо будет заплатить исполнительский сбор в размере семи процентов, но не менее семи тысяч рублей.
При упрощенном порядке взыскивать долг будут без возбуждения исполнительного производства — срок на добровольное решение предложили сократить до двух дней. После истечения срока возбуждается исполнительное производство. Срок на погашение штрафа составит пять дней.
«Введение упрощенного порядка исполнения позволит Службе перейти к экстерриториальному принципу принудительного исполнения исполнительных документов: штрафы ГАИ до трех тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат Службы», — рассказал изданию директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.