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10:07, 1 ноября 2018 1 046
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В России упростят взыскание штрафов ГИБДД

В России упростят взыскание штрафов ГИБДД

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Штрафы ГИБДД до трех тысяч рублей будут списывать в упрощенном порядке. Суммы будут автоматически взыскивать с банковских карт, пишет «Российская газета».

Взысканием в электронном режиме будет заниматься центральный аппарат федеральной службы судебных приставов. Уведомления о штрафах будут рассылать через информационные системы государственных и муниципальных услуг.

В банки направят запросы о счетах должника и наличии денег на них. Если в системе не найдут сведений об оплате штрафа, то с должника автоматически спишется требуемая сумма.

После того, как дело попадет к приставам, водителю необходимо будет заплатить исполнительский сбор в размере семи процентов, но не менее семи тысяч рублей.

При упрощенном порядке взыскивать долг будут без возбуждения исполнительного производства — срок на добровольное решение предложили сократить до двух дней. После истечения срока возбуждается исполнительное производство. Срок на погашение штрафа составит пять дней.

«Введение упрощенного порядка исполнения позволит Службе перейти к экстерриториальному принципу принудительного исполнения исполнительных документов: штрафы ГАИ до трех тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат Службы», — рассказал изданию директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.


© RZN.info

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