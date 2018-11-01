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11:58, 1 ноября 2018 749
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В пятницу жители Дягилева останутся без света

В пятницу жители Дягилева останутся без света

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 2 ноября, жители Дягилева останутся без света. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 9:30 до 16:00 электричество отключат по адресам:

  • улица Тюшевская, дома №2, №4;
  • улица Базарная (полностью);
  • 1-й Базарный проезд (полностью);
  • 2-й Базарный проезд (полностью);
  • 3-й Дягилевский проезд, дома с №43 по №53;
  • 4-й Дягилевский проезд, дома с №21 по №58;
  • улица Дягилевская, дома с №49 по №85;
  • улица Аллейная, дома с №44 по №55, с №57 по №68;
  • 6-й Аллейный проезд;
  • 7-й Аллейный проезд;
  • 8-й Аллейный проезд;
  • улица Центральная, дома с №53 по №64.

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