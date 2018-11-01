В казну Рязани поступили деньги на повышение зарплат бюджетникам и капремонт

В четверг, 1 ноября, на заседании Рязанской гордумы депутаты обсудили изменения в бюджет города на текущий год и на 2019-2020 годы.
В 2018 году за счет поступления дополнительных межбюджетных трансфертов расходы и доходы городского бюджета увеличатся на 147 миллионов 758 тысяч рублей.
Из них более 102 миллионов рублей пойдет на повышение оплаты труда бюджетников, на капремонт в школах и детсадах — 32 миллиона; на благоустройство мемориального комплекса Скорбященского кладбища — 28 миллионов; ремонт дорог — 3 миллиона 295 тысяч рублей.
Дефицит бюджета увеличивается на 315 миллионов рублей за счет кредита под 8,5% годовых. Заместитель главы администрации Игорь Тишин отметил, мэрия планирует погасить кредит уже в феврале-марте за счет рефинансирования.
Кредитные средства пойдут на оплату исполнительных документов — свыше 100 миллионов рублей, на компенсацию коммерческим перевозчикам за перевозку «льготников» — 84,5 миллиона, благоустройство и озеленение города — 28,4 миллиона, капремонт школ для подготовки к новому учебному году — 13,4 миллиона, асфальтирование территорий школ — 10,4 миллиона. В том числе 9,5 миллиона рублей планируют выделить из бюджета на ямочный ремонт, содержание дорог и дорожную разметку.