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16:26, 1 ноября 2018 1 015
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В казну Рязани поступили деньги на повышение зарплат бюджетникам и капремонт

В казну Рязани поступили деньги на повышение зарплат бюджетникам и капремонт

Фото: Pixabay.com

В четверг, 1 ноября, на заседании Рязанской гордумы депутаты обсудили изменения в бюджет города на текущий год и на 2019-2020 годы.

В 2018 году за счет поступления дополнительных межбюджетных трансфертов расходы и доходы городского бюджета увеличатся на 147 миллионов 758 тысяч рублей.

Из них более 102 миллионов рублей пойдет на повышение оплаты труда бюджетников, на капремонт в школах и детсадах — 32 миллиона; на благоустройство мемориального комплекса Скорбященского кладбища — 28 миллионов; ремонт дорог — 3 миллиона 295 тысяч рублей.

Дефицит бюджета увеличивается на 315 миллионов рублей за счет кредита под 8,5% годовых. Заместитель главы администрации Игорь Тишин отметил, мэрия планирует погасить кредит уже в феврале-марте за счет рефинансирования.

Кредитные средства пойдут на оплату исполнительных документов — свыше 100 миллионов рублей, на компенсацию коммерческим перевозчикам за перевозку «льготников» — 84,5 миллиона, благоустройство и озеленение города — 28,4 миллиона, капремонт школ для подготовки к новому учебному году — 13,4 миллиона, асфальтирование территорий школ — 10,4 миллиона. В том числе 9,5 миллиона рублей планируют выделить из бюджета на ямочный ремонт, содержание дорог и дорожную разметку.


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