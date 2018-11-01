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15:31, 1 ноября 2018 3 205
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В Касимовском районе МАЗ наехал на лежавшую на дороге женщину. Пострадавшая скончалась 1

В Касимовском районе МАЗ наехал на лежавшую на дороге женщину. Пострадавшая скончалась

Фото: УМВД по Рязанской области

В Касимовском районе 31-летний нижегородец на МАЗе с полуприцепом наехал на женщину, лежавшую на дороге. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в субботу, 27 октября, около 2:28 на 201 километре дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в Касимовском районе.

31-летний житель Нижегородской области наехал на 41-летнюю жительницу Касимова, которая лежала на дороге.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Напомним, в среду в Касимовском районе насмерть сбили находящегося на проезжей части мужчину.


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