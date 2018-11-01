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20:39, 1 ноября 2018 893
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В филиалах детской поликлиники №1 начали делать ремонт

В филиалах детской поликлиники №1 начали делать ремонт

В филиалах городской детской поликлиники №1 начали делать ремонт. Об этом сообщил сайт минздрава Рязанской области.

Косметические ремонты проходят в зданиях на улицах Керамзавода, Полетаева и Дзержинского.

«Часть работ мы уже сделали, но на этом не закончим, косметический ремонт в поликлинике продолжится», — рассказала главный врач Светлана Якимушкина.

В холлах зданий обновили мебель и установили мультимедийные системы, у регистратуры установили диваны, также разместили дополнительные скамейки и пеленальные столики. В филиалах появились «зеленые уголки» и зоны ожидания для детей.

Отмечается, что у двух филиалов сделали ремонт фасадов.


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