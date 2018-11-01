В филиалах детской поликлиники №1 начали делать ремонт

В филиалах городской детской поликлиники №1 начали делать ремонт. Об этом сообщил сайт минздрава Рязанской области.
Косметические ремонты проходят в зданиях на улицах Керамзавода, Полетаева и Дзержинского.
«Часть работ мы уже сделали, но на этом не закончим, косметический ремонт в поликлинике продолжится», — рассказала главный врач Светлана Якимушкина.
В холлах зданий обновили мебель и установили мультимедийные системы, у регистратуры установили диваны, также разместили дополнительные скамейки и пеленальные столики. В филиалах появились «зеленые уголки» и зоны ожидания для детей.
Отмечается, что у двух филиалов сделали ремонт фасадов.