В чучковском селе построил новый водопровод

В чучковском селе Дудкино построил новый водопровод. На него ушло 4,6 миллиона рублей, из которых 1,7 миллиона — федеральные средства, 2,9 миллиона — областные и 471 тысяча рублей — местный бюджет, сообщило издательство «
На строительство ушло два месяца. Протяженность водопровода — два с половиной километра.
Глава Ункосовского поселения Виктор Замешаев назвал проект «победой местного значения».
«До этого в селе были проблемы с питьевой водой, поскольку ветхие трубы, бывшие в эксплуатации более 40 лет, периодически рвались — от постоянных ремонтов страдали все жители Дудкина, — рассказал он. — Новый объект позволит обеспечить качественной питьевой водой все село».