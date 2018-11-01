Суд отклонил апелляцию директора «Детского питания»

Суд оставил под стражей директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого. Он пытался обжаловать арест, сообщила пресс-служба облсуда.
По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями». Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий
Защита директора «Детского питания»
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