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17:34, 1 ноября 2018 1 316
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Суд отклонил апелляцию директора «Детского питания»

Суд отклонил апелляцию директора «Детского питания»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Суд оставил под стражей директора МП «Детское питание» Александра Дворецкого. Он пытался обжаловать арест, сообщила пресс-служба облсуда.

По версии следствия, 17 августа 2018 года Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями». Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину. Также 17 октября Дворецкий получил 1 миллион 100 тысяч рублей взятки в своем кабинете.

Защита директора «Детского питания» ходатайствовала о помещении его под домашний арест, либо освобождение под залог в три миллиона рублей, однако суд оставил его под стражей до 19 декабря.

В рамках дела также арестовали Александа Зайкина.

Ранее губернатор допустил появление новых фигурантов коррупционного дела «Детского питания».


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