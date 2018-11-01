Рыбновскую ферму оштрафовали на 150 тысяч за ржавчину на бочках для молока

Рыбновскую ферму оштрафовали на 150 тысяч рулей за санитарные нарушения. Об этом
Проверка показала, что помещения для доения и мойки молочного оборудования сильно загрязнены. Со стен и потолка осыпается штукатурка, что «не исключает возможности попадания посторонних загрязняющих частиц в молоко». На бочках и котлах есть обширные участки коррозии.
Кроме того, на ферме нет документов, подтверждающих качество используемой в производстве воды.
Юридическое лицо признали виновным по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ и оштрафовали на 150 тысяч рублей.