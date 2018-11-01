Рязанские памятники архитектуры могут включить в предварительный реестр ЮНЕСКО. Об этом сообщил
Губернатор Николай Любимов провел встречу с вице-президентом Национального комитета международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Натальей Алмазовой и ответственным секретарем комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе.
Эксперты приехали с рабочей поездкой в Рязанскую область чтобы осмотреть памятники истории и архитектуры, чтобы в перспективе включить их в список Всемирного наследия.
Отмечается, что объект культурного наследия федерального значения «Промышленно-усадебный комплекс фон Дервиза» получила высокую оценку.
Итогом переговоров стало решение о продолжении работы по приведению объектов культурного наследия региона в соответствие с критериями ЮНЕСКО. Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы проведения второго международного форума древних городов в Рязани.