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19:56, 1 ноября 2018 205
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Рязанские памятники архитектуры могут включить в реестр ЮНЕСКО — правительство

Рязанские памятники архитектуры могут включить в реестр ЮНЕСКО — правительство

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Рязанские памятники архитектуры могут включить в предварительный реестр ЮНЕСКО. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор Николай Любимов провел встречу с вице-президентом Национального комитета международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Натальей Алмазовой и ответственным секретарем комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе.

Эксперты приехали с рабочей поездкой в Рязанскую область чтобы осмотреть памятники истории и архитектуры, чтобы в перспективе включить их в список Всемирного наследия.

Отмечается, что объект культурного наследия федерального значения «Промышленно-усадебный комплекс фон Дервиза» получила высокую оценку.

Итогом переговоров стало решение о продолжении работы по приведению объектов культурного наследия региона в соответствие с критериями ЮНЕСКО. Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы проведения второго международного форума древних городов в Рязани.


© RZN.info

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