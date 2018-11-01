Рязанский аэропорт оштрафовали за отходы

Рязанский областной аэропорт «Протасово» оштрафовали за отходы. Об этом сообщил сайт Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Установлено, что учреждение не организовало «условия сбора и накопления отходов в соответствии с обязательными требованиями СанПиН». Помимо этого, у аэропорта не заключен договор на транспортировку твердых коммунальных отходов.
Возбуждено административное дело по статье 8.2 КоАП РФ. Роспотребнадзор оштрафовал учреждение на сто тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
Кроме того, директору ГБУ РО «Областной аэропорт «Протасово» прокуратура внесла представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.
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