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21:33, 1 ноября 2018 713
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Рязанский аэропорт оштрафовали за отходы

Рязанский аэропорт оштрафовали за отходы

Рязанский областной аэропорт «Протасово» оштрафовали за отходы. Об этом сообщил сайт Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Установлено, что учреждение не организовало «условия сбора и накопления отходов в соответствии с обязательными требованиями СанПиН». Помимо этого, у аэропорта не заключен договор на транспортировку твердых коммунальных отходов.

Возбуждено административное дело по статье 8.2 КоАП РФ. Роспотребнадзор оштрафовал учреждение на сто тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

Кроме того, директору ГБУ РО «Областной аэропорт «Протасово» прокуратура внесла представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото сайт wikimapia


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