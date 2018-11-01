Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:31, 1 ноября 2018 831
 0    0

Рязанские единороссы предложат свои идеи по обновлению партии

Рязанские единороссы предложат свои идеи по обновлению партии

Единороссы проведут открытые региональные дискуссионные площадки «Обновление-2018». По словам секретаря рязанского отделения партии Аркадия Фомина, основная задача — выработать конкретные предложения по эффективности работы партии.

«Нам важно получить обратную связь от жителей области, какой они видят фракцию в будущем. Путем неформального общения с жителями, активистами партии, сторонниками выработать предложения, как привлечь новых людей в единомышленники, повысить эффективность коммуникаций власти и общества, определить новые подходы при проведении избирательных кампаний», — отметил Фомин.

Первый этап пройдет в районах Рязанской области с 1 по 8 ноября. Авторов лучших идей и инициатив пригласят на региональную партийную дискуссию, которая состоится в Рязани в середине ноября.

К обсуждению пригласили политологов, социологов, журналистов, участников проекта «Лидеры России» и «Политстартап».

Лучшие практики направят в Центральный исполнительный комитет «Единой России» и закрепят решением XXVIII съезда, который пройдет в Москве с 7 по 8 декабря.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
17:42, 1 ноября 2018
Рязанская облдума утвердила изменения в бюджет текущего года
17:31, 1 ноября 2018
Рязанские единороссы предложат свои идеи по обновлению партии
14:29, 1 ноября 2018
В рязанской гордуме определили состав оставшихся двух комитетов
14:23, 1 ноября 2018
В Рязанской области приняли закон о сельских старостах
11:18, 1 ноября 2018
Россия ввела санкции против Украины
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Страховой мегаполис: как изменится рынок ОСАГО в 2019 году

Новый пакет законодательных инициатив позволит решить наиболее острые вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
7:55, 19 октября 2018 29 276
В Рязани насмерть сбили девушку — соцсети 3
11:38, 26 октября 2018 25 431
Глава Росгвардии открыл в Рязани закладной камень памятника погибшим силовикам
16:15, 20 октября 2018 22 840
В рязанской школе суп из тарелок сливали не для второй смены — мэрия 6
11:27, 21 октября 2018 22 556
В сети появилось видео момента нападения на керченский колледж 1
10:03, 19 октября 2018 20 134
Погибшая под колесами на Шлаковом девушка переходила дорогу по «зебре». Подробности ДТП 6
Все новости
Голосования

Приходилось ли вам давать взятку?

Окончание опроса: 12.11.2018
Архив голосований
Форум