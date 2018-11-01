Рязанские единороссы предложат свои идеи по обновлению партии

Единороссы проведут открытые региональные дискуссионные площадки «Обновление-2018». По словам секретаря рязанского отделения партии Аркадия Фомина, основная задача — выработать конкретные предложения по эффективности работы партии.
«Нам важно получить обратную связь от жителей области, какой они видят фракцию в будущем. Путем неформального общения с жителями, активистами партии, сторонниками выработать предложения, как привлечь новых людей в единомышленники, повысить эффективность коммуникаций власти и общества, определить новые подходы при проведении избирательных кампаний», — отметил Фомин.
Первый этап пройдет в районах Рязанской области с 1 по 8 ноября. Авторов лучших идей и инициатив пригласят на региональную партийную дискуссию, которая состоится в Рязани в середине ноября.
К обсуждению пригласили политологов, социологов, журналистов, участников проекта «Лидеры России» и «Политстартап».
Лучшие практики направят в Центральный исполнительный комитет «Единой России» и закрепят решением XXVIII съезда, который пройдет в Москве с 7 по 8 декабря.