В МТС проанализировали покупательские предпочтения жителей Рязанской области. Оказалось, что продажи дорогих смартфонов выросли на треть, а самой популярной моделью у рязанцев стал Honor 7А.

«В третьем квартале 2018 года розничная сеть МТС показала взрывной рост продаж смартфонов. По оценкам экспертов, в первую очередь, его причиной стала программа cashback, которая заменила привычные „скидки“ и „бонусные баллы“. Мгновенный возврат части средств за покупку гаджета стимулировали пользователей обновлять свои старые устройства и выбирать более дорогие модели», — рассказали в пресс-службе оператора.

Так, в третьем квартале продажи смартфонов в розничной сети МТС в Рязанской области выросли на 15% в штуках и на 58% в рублях. Самыми популярными моделями стали Honor 7А, Honor 6А, Honor 7А Pro и Honor 7C.

При этом российский рынок смартфонов в целом за аналогичный период увеличился лишь на 1,6% в штучном выражении, а рост выручки не превысил 21%.

Средняя цена на смартфоны в сети МТС в регионе составила 16 285 рублей, что на 37% больше прошлого года. Самыми продаваемыми брендами стали три производителя: Honor/Huawei, Apple и Samsung.

При этом, несмотря на рост стоимости аппаратов Apple, продажи «яблочных» смартфонов выросли на 68% в натуральном выражении, и более чем на 119% в денежном.

«Наличие в наших салонах интересных продуктовых предложений, а также удобная и понятная программа cashback повысили покупательскую способность рязанских пользователей и дали возможность выбрать гаджет „по душе“, даже если его ценник выше привычного. А доступность мобильного интернета 4G на территории Рязанской области делают из нового смартфона удобный гаджет с огромным количеством сервисов для работы, учебы, отдыха и развлечений», — прокомментировал директор рязанского филиала МТС Александр Ляк.