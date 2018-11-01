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15:19, 1 ноября 2018 1 502

Работники РНПК убрали с рязанской улицы более 70 кубометров мусора

Работники РНПК убрали с рязанской улицы более 70 кубометров мусора

В четверг, 25 октября, работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», приступили к уборке улицы Весенней.

Ежедневно к работам привлекают до 30 человек и пять единиц техники — трактор-щетку, поливочно-моечную машину, два погрузчика и самосвал.

Работники РНПК подметают пешеходную и транспортную части улицы, чистят бордюры, собирают опавшую листву и бытовой мусор. За неделю работы на городскую свалку уже вывезли более 70 кубометров мусора.

«Участие РНПК в городском месячнике по санитарной очистке — это наш вклад в город и его развитие, это выражение нашей активной гражданской позиции и любви к родной Рязани», — сказал один из сотрудников компании.

По словам префекта Железнодорожного район Олега Морозова, это не единственная социальная акция, которую проводит нефтезавод. «Если пройдем недалеко в Новопавловскую рощу, то можно посмотреть, как некогда заросшая, заброшенная и замусоренная территория превратилась практически в городской парк. И в этом на 70% заслуга именно рязанских нефтепереработчиков. Еще раз выражаю благодарность руководству завода и всему коллективу за отзывчивость и активное участие в жизни города», — отметил он.

РНПК реализует инвестпроекты по реконструкции и модернизации производства, проводит экологические акции, участвует в общегородских субботниках, ведет экопросветительскую работу со школьниками, поддерживает экспедиции юных экологов клуба «Хозяин Мещеры», помогает Окскому заповеднику.

В начале 2018 года компанию отметили благодарственным письмом и ценным подарком от регионального правительства за активное участие в городских экологических мероприятиях.


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