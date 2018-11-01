На девяти рязанских улицах отключили воду. Адреса

В четверг, 1 ноября, из-за ремонта на нескольких улицах в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщил
До 13:00 воды не будет по адресам:
- улица Дачная (частный сектор);
- улица Заречная (частный сектор);
- улица Железнодорожная (частный сектор);
- улица Мира (частный сектор);
- улица Гагарина (частный сектор);
- улица Ленпоселок (частный сектор) дома с №№ 12, 14, 16, 17 по 33;
- улица Полевая, дома №№ с 1 по 19, с 2 по 36.
С 10:00 до окончания ремонта воду отключили по адресам:
- улица Новаторов, дома №№ 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2 корпус 3, 2 корпус 4, 2 корпус 5;
- улица Костычева, дом №2 корпус 1.