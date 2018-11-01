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11:33, 1 ноября 2018 1 018
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Касимовский рецидивист обокрал автостанцию и уехал на такси

Касимовский рецидивист обокрал автостанцию и уехал на такси

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В Касимовском районе рецидивист обокрал автостанцию и уехал на такси. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О ночной краже рассказала сотрудница автостанции в Елатьме. Неизвестный взломал дверь и забрал из кассы все деньги — 9 370 рублей.

Полицейские выяснили, что к автостанции ночью вызывали такси. Водитель довез мужчину к круглосуточному магазину в Касимове. Видеорегистратор зафиксировал голос пассажира, и оперативники узнали его. Четыре с половиной года назад злоумышленника осудили за кражу со взломом из местного магазина. Недавно он вернулся из мест лишения свободы.

«Разыскать подозреваемого было не просто — дома как такового у него не было, близких родственников почти не осталось, — рассказали в пресс-службе. — Мама злоумышленника сама лишь несколько дней назад освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за мошенничество, и еще не успела устроиться. Так что мужчина обитал у каких-то знакомых, скорее всего, с криминальным прошлым».

Подозреваемого нашли у одного из его приятелей. Как оказалось, 28-летний мужчина устроил застолье на украденные деньги. Его задержали.

«На случайном транспорте он добрался до поселка Елатьма, там употребив спиртное, „почувствовал силы на что-то большее“ и присмотрелся к местной автостанции», — добавили в полиции.

В отношении касимовца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


© RZN.info

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