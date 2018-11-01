Касимовский рецидивист обокрал автостанцию и уехал на такси

В Касимовском районе рецидивист обокрал автостанцию и уехал на такси. Об этом
О ночной краже рассказала сотрудница автостанции в Елатьме. Неизвестный взломал дверь и забрал из кассы все деньги — 9 370 рублей.
Полицейские выяснили, что к автостанции ночью вызывали такси. Водитель довез мужчину к круглосуточному магазину в Касимове. Видеорегистратор зафиксировал голос пассажира, и оперативники узнали его. Четыре с половиной года назад злоумышленника осудили за кражу со взломом из местного магазина. Недавно он вернулся из мест лишения свободы.
«Разыскать подозреваемого было не просто — дома как такового у него не было, близких родственников почти не осталось, — рассказали в пресс-службе. — Мама злоумышленника сама лишь несколько дней назад освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за мошенничество, и еще не успела устроиться. Так что мужчина обитал у каких-то знакомых, скорее всего, с криминальным прошлым».
Подозреваемого нашли у одного из его приятелей. Как оказалось, 28-летний мужчина устроил застолье на украденные деньги. Его задержали.
«На случайном транспорте он добрался до поселка Елатьма, там употребив спиртное, „почувствовал силы на что-то большее“ и присмотрелся к местной автостанции», — добавили в полиции.
В отношении касимовца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.