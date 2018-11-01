Гендиректор МРСК Центра встретился с замминистра энергетики

Гендиректор МРСК Центра — управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский встретился с замминистра энергетики России Андреем Черезовым и доложил ему о подготовке к отопительному периоду.
Маковский сообщил, что компании достигли ключевых показателей по всем критериям, определяющим уровень готовности к зиме, в том числе в части системной надежности и технического состояния электросетевого комплекса, персонала, противоаварийной, аварийно-восстановительной и ремонтной деятельности.
Он также отметил значительные результаты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в области снижения аварийности в сетях.
Кроме того, Маковский познакомил Черезова со стратегическими приоритетами на ближайшую перспективу. В их числе — реализация масштабного проекта по цифровизации электросетевого комплекса МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, дальнейшее совершенствование системы оперативно-технологического управления, оптимизация организационной структуры и оптимизация программы ремонтов на основе показателей аварийности.