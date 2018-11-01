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10:58, 1 ноября 2018 830

Еще в одном рязанском банке поднимут ставки по ипотеке

Еще в одном рязанском банке поднимут ставки по ипотеке

Со вторника, 6 ноября, в рязанских банках вырастут ставки по ипотеке. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВТБ передает ТАСС.

Подорожание жилищных кредитов началось с середины сентября, после повышения ключевой ставки Центральным банком.

На долю ВТБ приходится до 20% всех выданных в стране жилищных заемов, при этом до ВТБ ипотека уже подорожала в «Россельхозбанке», «Газпромбанке» и «Сбербанке».

«Главным макроэкономическим фактором, влияющим на изменение ценовых показателей по ипотеке, является динамика ключевой ставки ЦБ РФ и конъюнктура рынка. ВТБ принял решение повысить ставки», — заявил руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин.

В пресс-службе банка отметили, что процентная ставка при заключении договора фиксируется и в дальнейшем не может увеличиться. «У клиентов есть возможность подать заявку на кредит по актуальным ставкам до 6 ноября», — напомнили рязанцам.

Получить бесплатную консультацию и оформить заявку на получение ипотеки можно в офисе «Северной компании», где работают сотрудники четырех банков: «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка», «Газпромбанка».

«Северная компания» предлагает рязанцам квартиры в ЖК «Паруса» на Солотчинском шоссе, в жилом комплексе с подземной парковкой «Дом на Полетаева», в ЖК «Северный» в Олимпийском городке, ЖК «Метропарк» на Московском шоссе, ЖК «Юный» в Канищеве и в новом строящемся ЖК «Академик» на улице Островского.

Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная, 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. 3 и 5 ноября отдел продаж и касса работают будут открыты с 10:00 до 15:30, 4 ноября — выходной.

Аккаунт «Северной компании» в Instagram, телефон 707-000.


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