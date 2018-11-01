Аналитики назвали имена водителей, чаще всего устраивающих аварии

Аналитики провели исследования страховых случаев с клиентами ОСАГО за несколько лет и выяснили, люди с какими именами чаще всего становятся виновниками ДТП. Результаты опубликованы на сайте «
Всего эксперты изучили более 180 тысяч страховых случаев.
Среди мужчин виновниками аварий чаще всего оказывались водители с именами Александр (8,77% от всех мужчин-виновников), Сергей (7,65%), Алексей (4,78%), Владимир (4,44%) и Андрей (4,32%). Часто виновниками становились мужчины по имени Дмитрий (4,16%), Евгений (3,16%), Николай (2,79%), Михаил (2,22%) и Юрий (2,03%).
Аналогичный «топ» женских имен выглядит так: Елена (7,68%), Ольга (6,26%), Татьяна (5,95%), Наталья (5,81%), Ирина (5,61%), Юлия (4,56%), Светлана (4,43%), Екатерина (4,2%), Анна (4,06%) и Анастасия (3,1%).
Как отметили эксперты, в первую пятерку попали популярные имена поколения 25-40-летних. В сообщении добавили, что много аварий происходит по вине людей в возрасте от 29 лет до 31 года, 26-28 лет, 32-34 лет.