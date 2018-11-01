А что в кино? «Богемская рапсодия» и другие новинки недели

Настало время рассказать о новинках кино этой недели.
Среди наиболее заметных премьер, которые ожидают зрителей, стоит выделить фильм «Богемская рапсодия», который расскажет о жизни солиста группы Queen Фредди Мерькюри: от начинающего певца, бросившего вызов всем стереотипам, до признанной рок-легенды.
Немало на этой неделе и отечественных новинок, среди которых стоит выделить фильм Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью».
Об этих и других новинках — подробнее в нашем обзоре в разделе «