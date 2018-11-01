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13:16, 1 ноября 2018 371
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А что в кино? «Богемская рапсодия» и другие новинки недели

А что в кино? «Богемская рапсодия» и другие новинки недели

Настало время рассказать о новинках кино этой недели.

Среди наиболее заметных премьер, которые ожидают зрителей, стоит выделить фильм «Богемская рапсодия», который расскажет о жизни солиста группы Queen Фредди Мерькюри: от начинающего певца, бросившего вызов всем стереотипам, до признанной рок-легенды.

Немало на этой неделе и отечественных новинок, среди которых стоит выделить фильм Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью».

Об этих и других новинках — подробнее в нашем обзоре в разделе «Афиша».


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