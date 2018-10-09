Жительница Башкирии на четыре дня оставила троих маленьких детей без еды. Об этом
В надзорный орган пожаловалась бабушка детей от двух до восьми лет. Она несколько раз приносила внукам в полуразрушенный дом еду.
Как оказалось, мать детей не работает, злоупотребляет алкоголем и живет в заброшенном здании. Полицейские нашли ее и вернули домой. На женщину завели уголовное дело по статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Младший ребенок пока находится в больнице. Двоих старших отправили в социально-реабилитационный центр.