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19:28, 9 октября 2018 450
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Жительница Башкирии на четыре дня оставила троих маленьких детей без еды

Жительница Башкирии на четыре дня оставила троих маленьких детей без еды

Фото: Pixabay.com

Жительница Башкирии на четыре дня оставила троих маленьких детей без еды. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

В надзорный орган пожаловалась бабушка детей от двух до восьми лет. Она несколько раз приносила внукам в полуразрушенный дом еду.

Как оказалось, мать детей не работает, злоупотребляет алкоголем и живет в заброшенном здании. Полицейские нашли ее и вернули домой. На женщину завели уголовное дело по статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Младший ребенок пока находится в больнице. Двоих старших отправили в социально-реабилитационный центр.


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