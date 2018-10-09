В Рязани на три недели перекроют часть улицы Радищева

В Рязани на три недели перекроют движение у дома №5 на улице Радищева. Об этом
С 10:00 10 октября до 24:00 31 октября рабочие будут ремонтировать теплотрассу. Они установят необходимые дорожные знаки и огородят место проведения работ.
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В Рязани на три недели перекроют движение у дома №5 на улице Радищева. Об этом
С 10:00 10 октября до 24:00 31 октября рабочие будут ремонтировать теплотрассу. Они установят необходимые дорожные знаки и огородят место проведения работ.
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В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.