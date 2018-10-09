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8:57, 9 октября 2018 473
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В Приамурье на главный путь Транссиба рухнул автомобильный мост. Видео

В Приамурье на главный путь Транссиба рухнул автомобильный мост. Видео

В понедельник, 8 октября, в городе Свободном в Приамурье на Транссибирскую железную дорогу рухнул автомобильный мост. В этот момент по нему ехал водитель грузовика, передает РИА «Новости».

Мужчину госпитализировали. Мост соединял центральную часть города с залинейной частью.

По предварительной информации, строение обрушилось из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик. Мост едва не упал на проезжающий поезд.


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