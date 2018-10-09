В Приамурье на главный путь Транссиба рухнул автомобильный мост. Видео

В понедельник, 8 октября, в городе Свободном в Приамурье на Транссибирскую железную дорогу рухнул автомобильный мост. В этот момент по нему ехал водитель грузовика, передает РИА «
Мужчину госпитализировали. Мост соединял центральную часть города с залинейной частью.
По предварительной информации, строение обрушилось из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик. Мост едва не упал на проезжающий поезд.
В Амурской области мост рухнул на железнодорожные пути: есть пострадавшийhttps://t.co/Z53j8gHVvF pic.twitter.com/1hWNt38uev— Накануне.RU (@nakanuneru) 9 октября 2018 г.