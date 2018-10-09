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15:00, 9 октября 2018 330
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В Москве возбудили дело о хищении почти 190 миллионов у Минобороны

В Москве возбудили дело о хищении почти 190 миллионов у Минобороны

Фото: Pixabay.com

В Москве возбудили дело о хищении 188 миллионов рублей, которые выделили 31-му институту специального строительства Минобороны. Об этом сообщила Генпрокуратура.

В 2012—2013 годах институт перечислил деньги субподрядчику ООО «Радиострой». Компания не выполнила своих обязательств и не вернула платежи.

По данным следствия, сотрудники института не приняли меры по возврату авансов по банковским гарантиям. Из-за этого взыскать деньги нельзя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимально наказание предполагает до десяти лет тюрьмы.


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