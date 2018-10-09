В Москве возбудили дело о хищении почти 190 миллионов у Минобороны

В Москве возбудили дело о хищении 188 миллионов рублей, которые выделили 31-му институту специального строительства Минобороны. Об этом
В 2012—2013 годах институт перечислил деньги субподрядчику ООО «Радиострой». Компания не выполнила своих обязательств и не вернула платежи.
По данным следствия, сотрудники института не приняли меры по возврату авансов по банковским гарантиям. Из-за этого взыскать деньги нельзя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимально наказание предполагает до десяти лет тюрьмы.