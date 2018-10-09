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19:05, 9 октября 2018 1 147
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В 2019 году рязанские приборы начнут поставлять в Израиль 1

В 2019 году рязанские приборы начнут поставлять в Израиль

Фото: Pixabay.com

В 2019 году приборы АО «Плазма» начнут поставлять в Израиль. Об этом во вторник, 9 октября, на заседании Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил Николай Любимов, сообщает сайт рязанского правительства.

«Мы надеемся на тесное сотрудничество с Израилем, и будем оказывать предприятиям все возможное содействие», — отметил губернатор.

В числе перспективных направлений взаимодействия он назвал здравоохранение, в частности развитие высокотехнологичной медпомощи. Любимов считает, что эффективным также будет использование в регионе опыта израильских агропромышленных холдингов.

Глава региона напомнил, что первый шаг на пути активизации работы был сделан в сентябре прошлого года в рамках 14 заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее Любимов назвал Израиль одним из приоритетных зарубежных партнеров региона.

Напомним, в декабре 2017 года рязанцы в Израиле рассказывали бизнесменам об экономическом и инвестиционном потенциале области.


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Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

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