В 2019 году рязанские приборы начнут поставлять в Израиль

В 2019 году приборы АО «Плазма» начнут поставлять в Израиль. Об этом во вторник, 9 октября, на заседании Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заявил Николай Любимов,
«Мы надеемся на тесное сотрудничество с Израилем, и будем оказывать предприятиям все возможное содействие», — отметил губернатор.
В числе перспективных направлений взаимодействия он назвал здравоохранение, в частности развитие высокотехнологичной медпомощи. Любимов считает, что эффективным также будет использование в регионе опыта израильских агропромышленных холдингов.
Глава региона напомнил, что первый шаг на пути активизации работы был сделан в сентябре прошлого года в рамках 14 заседания Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Ранее Любимов назвал Израиль одним из приоритетных зарубежных
Напомним, в декабре 2017 года рязанцы в Израиле