Строительный союз «Светлый» выпустил видеоотчет о возведении жилого комплекса в Песочне

Строительный союз «
Коммерческий директор компании Дмитрий Шувалов рассказал, что фундамент будущего дома залили год назад, а сейчас здесь уже построили 16-этажное кирпичное монолитное здание.
«Это отличное место для жизни, особенно для семей с маленькими детьми. Рядом дубовая роща, в которой приятно гулять в любое время года, детские сады, школы, торговые центры. Радовать будет и сам комплекс своими инженерными решениями, уровнем безопасности, комфортом, благоустроенной территорией», — отметил Дмитрий Шувалов.
В настоящее время в комплексе полностью готов монолит, отштукатурены стены и выполнены кровельные работы.
Рязанцам предлагают квартиры в ЖК «Дубрава 3» по цене от 34 тысяч рублей за квадратный метр. Около 6% квартир уже раскупили, однако еще можно выбрать подходящий этаж и планировку жилья.
Ключи от новых квартир новоселы получат уже в следующем году.
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