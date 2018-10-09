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9:52, 9 октября 2018 1 401
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Сотрудник рязанского автосервиса взял машину клиента и поехал «по делам» 3

Сотрудник рязанского автосервиса взял машину клиента и поехал «по делам»

Сотрудник рязанского автосервиса угнал машину клиента, чтобы съездить «по делам». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сам владелец ВАЗ-2115, оставивший авто на покраску, не подозревал о произошедшем. К полицейским обратился его знакомый, который заметил машину друга в городе и понял, что за рулем сидит незнакомый мужчина.

Когда оперативники вместе с хозяином ВАЗа приехали в автосервис, «пятнадцатой» на месте не оказалось. Вскоре нарушитель вернулся.

«Несмотря на то, что работник автосервиса вернул автомобиль на место, его действия квалифицируются как уголовно-наказуемое деяние», — отметили в пресс-службе.

В отношении сотрудника автосервиса возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.


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