Сотрудник рязанского автосервиса взял машину клиента и поехал «по делам»

Сотрудник рязанского автосервиса угнал машину клиента, чтобы съездить «по делам». Об этом сообщила
Сам владелец ВАЗ-2115, оставивший авто на покраску, не подозревал о произошедшем. К полицейским обратился его знакомый, который заметил машину друга в городе и понял, что за рулем сидит незнакомый мужчина.
Когда оперативники вместе с хозяином ВАЗа приехали в автосервис, «пятнадцатой» на месте не оказалось. Вскоре нарушитель вернулся.
«Несмотря на то, что работник автосервиса вернул автомобиль на место, его действия квалифицируются как уголовно-наказуемое деяние», — отметили в пресс-службе.
В отношении сотрудника автосервиса возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.