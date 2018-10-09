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12:31, 9 октября 2018 164
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Соцсеть Google+ закроют для пользователей из-за уязвимости аккаунтов

Соцсеть Google+ закроют для пользователей из-за уязвимости аккаунтов

Google объявил о закрытии для индивидуальных пользователей соцсети Google+. Заявление опубликовали в официальном блоге компании.

Предполагается, что процедура закрытия займет десять месяцев. Пользователи получат инструкции по сохранению и переносу всех своих данных.

Причинами закрытия Google+ стали ее непопулярность, а также уязвимость. Отмечается, что с 2015 года по март 2018 года программный сбой мог затронуть данные около 500 тысяч пользовательских аккаунтов.

Ошибку могли использовать 438 приложений, однако нет точных данных, делали ли они это.


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