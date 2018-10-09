Соцсеть Google+ закроют для пользователей из-за уязвимости аккаунтов

Google объявил о закрытии для индивидуальных пользователей соцсети Google+. Заявление опубликовали в официальном
Предполагается, что процедура закрытия займет десять месяцев. Пользователи получат инструкции по сохранению и переносу всех своих данных.
Причинами закрытия Google+ стали ее непопулярность, а также уязвимость. Отмечается, что с 2015 года по март 2018 года программный сбой мог затронуть данные около 500 тысяч пользовательских аккаунтов.
Ошибку могли использовать 438 приложений, однако нет точных данных, делали ли они это.