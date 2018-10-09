Скопинский рецидивист получил срок за две кражи

Скопинец получил срок за две кражи с проникновением. Ранее мужчину уже неоднократно судили, сообщила
Установлено, что злоумышленник вместе с двумя подельниками проникал в дома потерпевших и выносил из них инструменты, приборы, бытовую технику и другие вещи. Общий ущерб оценили в сумму более 38 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, в суде он свою вину не признал.
Однако с учетом доказательств скопинца признали виновным, по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде заключения в колонии строгого режима сроком на четыре года.