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11:50, 9 октября 2018 759
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С начала года рязанцев оштрафовали на 242 тысячи за незаконные свалки

С начала года рязанцев оштрафовали на 242 тысячи за незаконные свалки

Фото: Pixabay.com

С начала года рязанцев оштрафовали на 242 тысячи рублей за незаконные свалки. Об этом во вторник, 9 октября, сообщил сайт администрации города.

К ответственности привлекли 62 нарушителя.

Напомним, накануне у многоэтажек на улице Урицкого убрали свалку. Она появлялась там неоднократно.


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