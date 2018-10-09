С начала года рязанцев оштрафовали на 242 тысячи за незаконные свалки

С начала года рязанцев оштрафовали на 242 тысячи рублей за незаконные свалки. Об этом во вторник, 9 октября,
К ответственности привлекли 62 нарушителя.
Напомним, накануне у многоэтажек на улице Урицкого
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Фото: Pixabay.com
С начала года рязанцев оштрафовали на 242 тысячи рублей за незаконные свалки. Об этом во вторник, 9 октября,
К ответственности привлекли 62 нарушителя.
Напомним, накануне у многоэтажек на улице Урицкого
© RZN.info
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.