Рязанские школы оштрафовали за санитарные нарушения в столовых

Рязанские школы оштрафовали за санитарные нарушения при организации питания детей в столовых. Специалисты областного управления Роспотребнадзора
С начала учебного года Роспотребнадзор провел 24 проверки в школах. Из 195 проб готовых блюд нашли одно нарушение. Специалисты также проверили пять поставщиков продуктов и возбудили три дела об административном правонарушении. Нарушителей оштрафовали на 21 тысячу рублей.
О случаях нарушений по качеству и безопасности детского питания можно сообщить на «горячую линию»: 8-800-100-22-62. Обращения также принимают в территориальных отделах и на