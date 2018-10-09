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16:52, 9 октября 2018 542
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Рязанцы продолжают участвовать в опросе о платных дорогах

Рязанцы продолжают участвовать в опросе о платных дорогах

Рязанские водители могут повлиять на развитие транспортной системы города. На сайте твоярязань.рф продолжается опрос о строительстве в Рязани платных дорог.

«Уже сейчас пропускная способность и без того перегруженных магистралей снизилась почти на четверть, а в ближайшем будущем ситуация имеет все шансы вырасти до масштабов транспортной катастрофы. Назрела острая необходимость принимать решения, направленные на разгрузку магистралей города», — отметили организаторы.

На парковках торговых центров и заправках города, а также на сайте намерены опросить более пяти тысяч человек. Уже сейчас в сети проголосовали более 1400 горожан.

На основе ответов будет понятно, готовы ли рязанцы к разгрузке транспортных магистралей в городе, в частности, Московского шоссе.


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