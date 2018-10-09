Рязанцу вынесли приговор за попытку убить знакомого кочергой

В Спасске-Рязанском мужчине вынесли приговор за попытку убить знакомого кочергой. Об этом сообщил
По версии следствия, два пьяных местных жителя поссорились, после чего подсудимый ударил знакомого несколько раз кочергой по голове и туловищу и ушел.
Напомним, обвиняемый не смог «довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», поскольку пострадавшему вовремя оказали медпомощь. Злоумышленника
В суде свою вину мужчина признал частично. Его признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.