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13:04, 9 октября 2018 734
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Рязанцу вынесли приговор за попытку убить знакомого кочергой

Рязанцу вынесли приговор за попытку убить знакомого кочергой

Фото: Pixabay.com

В Спасске-Рязанском мужчине вынесли приговор за попытку убить знакомого кочергой. Об этом сообщил сайт райсуда.

По версии следствия, два пьяных местных жителя поссорились, после чего подсудимый ударил знакомого несколько раз кочергой по голове и туловищу и ушел.

Напомним, обвиняемый не смог «довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», поскольку пострадавшему вовремя оказали медпомощь. Злоумышленника задержали и заключили под страду на два месяца, а позже продлили арест на неопределенный срок.

В суде свою вину мужчина признал частично. Его признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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