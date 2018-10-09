Рязанцам предложили квартиры в доме с подземной парковкой

«Северная компания» предложила рязанцам квартиры в «
Как отметили в пресс-службе застройщика, рязанские дворы уже не в состоянии вмещать автомобили всех желающих. Особенно сложно парковаться жильцам районов старой застройки, таких как Горроща.
«Инженерное решение „Дома на Полетаева“ поможет не только комфортно разместить автомобили жильцов, но и освободит двор для детских, спортивных площадок», — подчеркнули в пресс-службе.
«Дом на Полетаева» — современный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный рядом с ЦПКиО на берегу озера.
«Район отличается хорошей транспортной доступностью и сложившейся инфраструктурой: детские сады, образовательные и медицинские учреждения. А
«Северная компания» получила диплом «Доверие потребителей-2017» в номинации «Строительство и недвижимость». Рязанцам предлагают квартиры в жилых комплексах «
Офис застройщика расположен по адресу улица Соборная 14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в