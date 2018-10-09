Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:42, 9 октября 2018 538
 0    0

Появилось видео взрывов под Черниговом

Появилось видео взрывов под Черниговом

Появилось видео взрывов на военном складе в Черниговской области. Материальный ущерб от произошедшего еще не оценили, передает РИА «Новости».

На складе хранится несколько тонн боеприпасов. Сначала интенсивность взрывов составляла два-три в минуту, потом снизилась до одного.

По предварительной информации, никто не пострадал. Из зоны ЧП эвакуировали больше десяти тысяч человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
16:42, 9 октября 2018
Появилось видео взрывов под Черниговом
16:20, 9 октября 2018
В Орле троллейбус въехал в толпу пешеходов, погиб ребенок
15:00, 9 октября 2018
В Москве возбудили дело о хищении почти 190 миллионов у Минобороны
13:04, 9 октября 2018
Рязанцу вынесли приговор за попытку убить знакомого кочергой
12:08, 9 октября 2018
Скопинец представлялся полицейским и вымогал деньги за «помощь»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Новостройки со светлым будущим

Новостройки со светлым будущим

Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 40 223
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 33 787
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 26 995
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
8:29, 27 сентября 2018 22 962
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 20 282
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум