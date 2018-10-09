Отключение воды на пяти рязанских улицах отменили

Отключение холодной воды на пяти рязанских улицах, которое запланировали на среду, 10 октября, отменили. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ранее из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воду
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Отключение холодной воды на пяти рязанских улицах, которое запланировали на среду, 10 октября, отменили. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ранее из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 17:00 воду
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