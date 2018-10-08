За выходные на рязанских ярмарках продали более 22 тонн картофеля. Об этом сообщил
В субботу, 6 октября, на ярмарках выходного дня 224 производителей на 334 точках продали 10,6 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий; 13,3 тонн молока и молочных продуктов; 6,5 тонн хлеба и хлебобулочных изделий; 3,7 тонн живой рыбы; 22,7 тонн картофеля; 3,4 тонн овощей; 3 тонн яблок и груш; около одной тонны меда и продуктов пчеловодства.
Очередные ярмарки пройдут в Рязани в субботу, 13 октября, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».