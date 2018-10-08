Во вторник на двух улицах Рязани отключат свет

Во вторник, 9 октября, на двух улицах Рязани отключат свет. Об этом
С 9:30 до 16:00 рабочие будут опиливать деревья. Из-за этого электричества не будет по адресам:
- улица Димитрова, дом №10;
- 2-ой Мопровский переулок, дома №№10, 12, 13.
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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 9 октября, на двух улицах Рязани отключат свет. Об этом
С 9:30 до 16:00 рабочие будут опиливать деревья. Из-за этого электричества не будет по адресам:
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В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.